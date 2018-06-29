В центре социального обслуживания Рязанского состоялся сольный концерт «Южный ветер»

Сольную концертную программу «Южный ветер» представила в центре социального обслуживания Рязанского района на Зеленодольской жительница Текстильщиков.

Марина Эльясова выступила с классическими, народными танцевальными и песенными номерами. Об этом рассказали в администрации центра.

— Более 20 лет Марина Эльясова проработала в театре оперетты, и сегодня в составе ансамбля «Цыганочка» она продолжает танцевать и радовать зрителя. «Ручеек» из балета « Дон Кихот » очаровал рассказом о любовных страстях, «Иль Бачио» поразил необыкновенно красивой белоснежной пачкой и продолжил вечную тему любви, — пояснил сотрудник центра.

Напомним, что центр соцобслуживания Рязанского находится по адресу улица Зеленодольская, 4. (мю)