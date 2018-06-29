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В центре социального обслуживания Рязанского состоялся сольный концерт «Южный ветер»
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В центре социального обслуживания Рязанского состоялся сольный концерт «Южный ветер» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Сольную концертную программу «Южный ветер» представила в центре социального обслуживания Рязанского района на Зеленодольской жительница Текстильщиков.
Марина Эльясова выступила с классическими, народными танцевальными и песенными номерами. Об этом рассказали в администрации центра.
— Более 20 лет Марина Эльясова проработала в театре оперетты, и сегодня в составе ансамбля «Цыганочка» она продолжает танцевать и радовать зрителя. «Ручеек» из балета «Дон Кихот» очаровал рассказом о любовных страстях, «Иль Бачио» поразил необыкновенно красивой белоснежной пачкой и продолжил вечную тему любви, — пояснил сотрудник центра.
Напомним, что центр соцобслуживания Рязанского находится по адресу улица Зеленодольская, 4. (мю)
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