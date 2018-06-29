Спектакль МОГТЮЗа попал в лонг-лист премии «Звезда театрала»

Спектакль «Ревизор» в постановке Александра Нестерова — режиссера Московского областного театра юного зрителя — попал в лонг-лист премии «Звезда театрала». Об этом сотрудники ТЮЗа сообщили на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Постановка номинирована в категории «Лучший спектакль для детей и юношества» и соревнуется с такими учреждениями культуры, как Волгоградский музыкальный театр, Детский музыкальный театр им. Сац, Театр на Перовской, «Театриум на Серпуховке», Театр наций и другими.

Театралы также могут выбрать свои любимые вещи из номинаций «Лучший спектакль. Большая форма», «Лучший спектакль. Малая форма», «Лучший музыкальный спектакль», «Лучший социальный проект», «Лучший русский театр за рубежом», а также поддержать известных артистов.

Голосование «Звезда театрала» продлится до конца лета, а уже в сентябре специалисты оформят шорт-лист, где будут значиться спектакли и актеры, набравшие максимальное количество очков.

Фото: МОГТЮЗ