В Воронеже пройдёт масштабное празднование Дня семьи, любви и верности

В Центральном парке пройдёт тематический фестиваль.

Воронежцев приглашают массово отметить День семьи, любви и верности в Центральном парке. В следующую пятницу, 6 июля, в честь одного из самых добрых праздников там пройдёт тематический фестиваль. Гостей мероприятия ждут различные творческие выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, игровые программы, мастер-классы, квесты, танцы ифотозоны от лучших декораторов города. Кроме того, в «Зелёном театре» пройдёт награждение семейных пар — юбиляров семейной жизни. И на той же площадке семейный и детский психолог проведёт для горожан бесплатную лекцию-семинар, посвящённую важным вопросам взаимоотношений внутри семьи. Начало мероприятия в 11 утра. Вход свободный. Подробнее о фестивале можно узнать здесь.