Ещё
Кто победил на международном театральном фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Кто победил на международном театральном фестивале 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В фестивале принимали участие 20 театральных коллективов, среди которых четыре зарубежных, пять подмосковных, а также труппы из разных городов России. Нижегородцы представили историческую драму "Павел I". Ранее спектакль уже неоднократно участвовал во многих театральных фестивалях и получил множество наград.
Постановки оценивало жюри во главе с профессором ГИТИСа Ниной Шалимовой. Как отметили в театре, спектакль "Павел I" тепло приняли и зрители. В зале был аншлаг. По окончании каждый актер услышал в свой адрес слова благодарности.
Ревизор.ru: последние новости
Балет Парижской оперы гастролирует в Новосибирске Театральная афиша Самары на июль: лучшие спектакли в середине жаркого лета Борис Мильграм: "В нашем спектакле все настоящее"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подмены, которые почти никто не заметил1
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Названа лучшая песня века46
С кого рисовали героев Диснея2
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
Видео
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
06:17
Звезды, покинувшие нас слишком рано
Кино
14:14
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Кино
08:38
Что зрители не знают о своём любимце
Кино
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Кино С детьми
03:55
Названа лучшая песня века
Концерты
02:59
Как черную икру изображала пшенная каша
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение