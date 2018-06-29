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Нижегородский спектакль победил на международном театральном фестивале
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Нижегородский спектакль победил на международном театральном фестивале 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В фестивале принимали участие 20 театральных коллективов, среди которых четыре зарубежных, пять подмосковных, а также труппы из разных городов России. Нижегородцы представили историческую драму «Павел I». Ранее спектакль уже неоднократно участвовал во многих театральных фестивалях и получил множество наград.
Постановки оценивало жюри во главе с профессором ГИТИСа Ниной Шалимовой. Как отметили в театре, спектакль «Павел I» тепло приняли и зрители. В зале был аншлаг. По окончании каждый актер услышал в свой адрес слова благодарности.
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