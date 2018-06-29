Нижегородский спектакль победил на международном театральном фестивале

В фестивале принимали участие 20 театральных коллективов, среди которых четыре зарубежных, пять подмосковных, а также труппы из разных городов России. Нижегородцы представили историческую драму «Павел I». Ранее спектакль уже неоднократно участвовал во многих театральных фестивалях и получил множество наград.

Постановки оценивало жюри во главе с профессором ГИТИСа Ниной Шалимовой. Как отметили в театре, спектакль «Павел I» тепло приняли и зрители. В зале был аншлаг. По окончании каждый актер услышал в свой адрес слова благодарности.