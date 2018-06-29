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Студия исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» приглашает на отчетный концерт
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Студия исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» приглашает на отчетный концерт 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Вечер пройдет 29 июня в 19.00 в театральном зале КЦ «Зеленоград» в лучших традициях российских балов.
Пары выйдут на сцену Культурного центра в нарядных элегантных костюмах XVIII века и исполнят танцы, которые традиционно исполняются на исторических балах: полонез, вальс, мазурка, венгерский бальный танец и другие.
Также в программе примут участие другие коллективы КЦ «Зеленоград». Балетная студия «Грация» исполнит вариации из известных балетов, а солисты вокально-оперной студии «Бельканто» споют лучшие российские романсы.
Вход свободный (12+).
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