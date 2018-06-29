С перьями и в сомбреро: в Самаре на улице Куйбышева проведут карнавальные шествия

Участники придут на мероприятие в ярких костюмах

В выходные, 30 июня и 1 июля, в областной столице состоятся танцевально-музыкальные шествия в честь ЧМ по футболу.

— В преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, который пройдет на «Самара Арене», жителей и гостей города ожидают два карнавала, — сообщили в самарской мэрии.

Шествие пройдет по улице Куйбышева. Участники парада стартуют от площади Революции и дойдут до Красноармейской. По словам организаторов, танцоры и музыканты наденут яркие костюмы с перьями и мексиканские сомбреро.

В мероприятиях задействуют самарский муниципальный духовой оркестр, барабанное шоу «Меломания», группу бразильских барабанов, актеров уличного театра «Пластилиновый дождь» и сборную команду самарского КВН.

К слову, это не первая подобная акция, которую проводят в Самаре. Вечером в среду, 27 июня, в центре областной столицы собрались сотни горожан. Они приняли участие в танцевальном параде в честь чемпионата мира по футболу. Колонна болельщиков прошла по улице Куйбышева от площади Революции. 63.ru вел онлайн-трансляцию с места событий. Аналогичное мероприятие в Самаре проводили в преддверии матча Россия — Уругвай. 63.ru показывал шествие в формате live.