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С перьями и в сомбреро: в Самаре на улице Куйбышева проведут карнавальные шествия
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С перьями и в сомбреро: в Самаре на улице Куйбышева проведут карнавальные шествия 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Участники придут на мероприятие в ярких костюмах
В выходные, 30 июня и 1 июля, в областной столице состоятся танцевально-музыкальные шествия в честь ЧМ по футболу.
— В преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, который пройдет на «Самара Арене», жителей и гостей города ожидают два карнавала, — сообщили в самарской мэрии.
Шествие пройдет по улице Куйбышева. Участники парада стартуют от площади Революции и дойдут до Красноармейской. По словам организаторов, танцоры и музыканты наденут яркие костюмы с перьями и мексиканские сомбреро.
В мероприятиях задействуют самарский муниципальный духовой оркестр, барабанное шоу «Меломания», группу бразильских барабанов, актеров уличного театра «Пластилиновый дождь» и сборную команду самарского КВН.
К слову, это не первая подобная акция, которую проводят в Самаре. Вечером в среду, 27 июня, в центре областной столицы собрались сотни горожан. Они приняли участие в танцевальном параде в честь чемпионата мира по футболу. Колонна болельщиков прошла по улице Куйбышева от площади Революции. 63.ru вел онлайн-трансляцию с места событий. Аналогичное мероприятие в Самаре проводили в преддверии матча Россия — Уругвай. 63.ru показывал шествие в формате live.
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