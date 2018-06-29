Литературная встреча пройдет в библиотеке Мосрентгена

Фото: архив

В библиотеке №257 поселения Мосрентген пройдет мероприятие, посвященное советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву . Об этом сообщили 28 июня.

— Мы подготовили интересную программу для гостей культурного учреждения. Все желающие смогут познакомиться с историей жизни и творчеством замечательного поэта, радио— и телеведущего Андрея Дементьева, — рассказала библиотекарь Валерия Нестерова. — Жители и гости поселения Мосрентген смогут поучаствовать в громких чтениях. В рамках мероприятия мы озвучим самые знаменитые произведения автора.

Отметим, что дата и время проведения дня памяти поэта уточняются. Вход свободный.