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Литературная встреча пройдет в библиотеке Мосрентгена
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Литературная встреча пройдет в библиотеке Мосрентгена 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В библиотеке №257 поселения Мосрентген пройдет мероприятие, посвященное советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву. Об этом сообщили 28 июня.
— Мы подготовили интересную программу для гостей культурного учреждения. Все желающие смогут познакомиться с историей жизни и творчеством замечательного поэта, радио— и телеведущего Андрея Дементьева, — рассказала библиотекарь Валерия Нестерова. — Жители и гости поселения Мосрентген смогут поучаствовать в громких чтениях. В рамках мероприятия мы озвучим самые знаменитые произведения автора.
Отметим, что дата и время проведения дня памяти поэта уточняются. Вход свободный.
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