В Зеленограде пройдет отчетный концерт исторических бальных танцев

29 июня в 19.00 в театральном зале КЦ «Зеленоград» пройдет отчетный концерт традиционных российских балов.

Также в программе примут участие другие коллективы КЦ «Зеленоград». Балетная студия «Грация» будет исполнять вариации из самых известных балетов, а солисты вокально-оперной студии «Бельканто» споют свои лучшие российские романсы.

Пары будут выходить на сцену Культурного центра в нарядных элегантных костюмах XVIII века и исполнят танцы, которые традиционно исполняются на исторических балах: полонез, вальс, мазурка, венгерский бальный танец и другие.

Вход свободный (12+).