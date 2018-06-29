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Прокуратура требует от омского ТЮЗа устранить нарушения через суд
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Прокуратура требует от омского ТЮЗа устранить нарушения через суд 

Омск Здесь 22 минуты назад
Фото: Омск Здесь
В театре в ходе проверки выявили нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Прокуратура провела проверку в омском ТЮЗе им. XX-летия Ленинского комсомола, в ходе которой нашла нарушения. Материалы проверки передали в Центральный суд, в котором сейчас рассматривается дело. Информация об этом появилась на сайте учреждения.
Иск прокуратура направила не только театру, но и министерству культуры региона. От них требуют устранить нарушения требования законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму. О каких именно нарушениях идет речь — на сайте суда не сообщается.
Судебное заседание, на котором будет рассматриваться дело, назначено на 5 июля.
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