Прокуратура требует от омского ТЮЗа устранить нарушения через суд

В театре в ходе проверки выявили нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Прокуратура провела проверку в омском ТЮЗе им. XX-летия Ленинского комсомола, в ходе которой нашла нарушения. Материалы проверки передали в Центральный суд, в котором сейчас рассматривается дело. Информация об этом появилась на сайте учреждения.

Иск прокуратура направила не только театру, но и министерству культуры региона. От них требуют устранить нарушения требования законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму. О каких именно нарушениях идет речь — на сайте суда не сообщается.

Судебное заседание, на котором будет рассматриваться дело, назначено на 5 июля.