Спектаклем «Мы — цыгане» откроют 87-й сезон в театре на Ленинградском проспекте

Очередной театральный сезон стартует в «Ромэне» 18 августа. В настоящее время труппа отправилась на летние каникулы. Как сообщили в администрации учреждения культуры, откроет 87-й сезон спектакль «Мы — цыгане».

— Это не просто спектакль. Это шоу, которое является визитной карточкой нашего театра, — отметил представитель администрации. — В спектакле занята вся труппа театра. Интерес зрителей к нему с течением времени не ослабевает, а лишь возрастает. Чтобы понять, насколько грандиозен, велик и зрелищен цыганский театр, необходимо посмотреть этот спектакль.

Театр «Ромэн» расположен по адресу Ленинградский проспект, дом 32/2. (мю)