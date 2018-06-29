В библиотеке №150 прошла встреча с поэтессой Людмилой Грибовой

Встречу с творческими людьми организовали в местной библиотеке №150 в минувший четверг, 28 июня.

В этот день в читальне для поклонников современной литературы организовали обзор книжных новинок, после чего творческий вечер продолжила встреча с композитором, исполнительницей романсов и цыганских песен Людмилой Грибовой и актером театра Юного зрителя Сергеем Пименовым . Звездные гости исполнили литературно-музыкальную программу на стихи поэтов Серебряного века.

В течение лета работа в библиотеке будет продолжаться: в этом году здесь проходят музыкальные занятия для старшего поколения в проекте «Московское долголетие».

Фото: библиотека №150.