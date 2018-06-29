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В библиотеке №150 прошла встреча с поэтессой Людмилой Грибовой
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В библиотеке №150 прошла встреча с поэтессой Людмилой Грибовой 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Встречу с творческими людьми организовали в местной библиотеке №150 в минувший четверг, 28 июня.
В этот день в читальне для поклонников современной литературы организовали обзор книжных новинок, после чего творческий вечер продолжила встреча с композитором, исполнительницей романсов и цыганских песен Людмилой Грибовой и актером театра Юного зрителя Сергеем Пименовым. Звездные гости исполнили литературно-музыкальную программу на стихи поэтов Серебряного века.
В течение лета работа в библиотеке будет продолжаться: в этом году здесь проходят музыкальные занятия для старшего поколения в проекте «Московское долголетие».
Фото: библиотека №150.
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