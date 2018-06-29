Рекламные постеры, на которых гонконгские танцоры бросают вызов гравитации

К началу нового театрального сезона 2018-2019 Гонконгский балет запустил драйвовую, яркую и ошеломляющую рекламную кампанию.

Девиз труппы, который стал слоганом кампании: «Никогда не стой на месте». А визуальную составляющую разработало агентство Design Army — для съемок танцоров оно пригласило фотографа Александра Дина. Результат его работы, сексуальный и динамичный, использовали для рекламы города на баннерах туристического совета Гонконга.

В 2017 году балетную труппу Гонконгского балета возглавил Септим Вебре, бывший художественный руководитель Вашингтонского балета. Именно он стал инициатором создания рекламной кампании, которую реализовало одно из самых известных дизайнерских агентств Design Army.

Полет на фоне гавани Виктория.

Создателем серии удивительных образов балетной труппы, позирующей на фоне достопримечательностей Гонконга, стал Александр Дин, знаменитый американский фэшн-фотограф и режиссер, обладатель множества наград в области рекламы, фотографии, кино и телевидения.

В храме Тхиньхау.

Балет Гонконга появился в 1979 году. Сегодня это одна из ведущих балетных трупп Азии, в которой танцует около 50 артистов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, а также Австралии, Европы и США. Репертуар гонконгской труппы сочетает в себе как классические представления вроде балета «Щелкунчик», так и современные постановки. Рекламная кампания была запущена специально к новому сезону, который стартует 17 августа с премьеры балета «Алиса в Стране чудес».

Вне гравитации: танцоры на фоне небоскребов в районе Куорри-Бэй.

Танцоров, застывших в невероятных позах, запечатлели на фоне местных достопримечательностей и видов города, поэтому Туристический совет Гонконга решил использовать баннеры для своих целей.

Танцовщица Балета Гонконга на фоне храма Тхиньхау.

Плавучий ресторан Jumbo Kingdom — символ туристического Гонконга.

Танцоры на фоне острова Гонконг.

Танцоры в еще одном знаменитом месте кулинарного Гонконга — Mido Café.

Танцовщица на традиционной гонконгской лодочке.