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ТТРАНЗИТ: Пермь — Сибирь или Гастрольный дневник. День двенадцатый
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ТТРАНЗИТ: Пермь — Сибирь или Гастрольный дневник. День двенадцатый 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Заместитель директора театра по финансовым вопросам Ольга Сысуева
Свободных билетов на спектакли ТТ в Тюмени, где уже сегодня открываются гастроли, осталось совсем немного, а на «Месяц в деревне» и «Восемь женщин» уже не достать.
И на гастролях нужно решать финансовые задачи
Это заслуга большого коллектива: артистов, постановщиков и, конечно же, коммерческого отдела, который возглавляет заместитель директора по финансовым вопросам Ольга Сысуева. Именно она рассказывает об очередном гастрольном дне в новом городе.
Если выдалась перерыв в работе, лучше провести его на улице
— Это первые для меня гастроли, — говорит Ольга Сысуева. — Раньше я никогда не занималась этими вопросами, а сейчас столкнулась. Это очень важные и знаковые гастроли для нашего театра. Я приехала в Тюмень из Перми и встретила нашу гастрольную группу уже здесь. Вижу, насколько они устали, все измучены работой, но я понимаю, насколько важно зрителям увидеть наши спектакли. Поэтому мы должны превозмогая усталость работать дальше. Совсем недавно в Тюмени состоялась премьера спектакля «Молодость» по пьесе Тургенева «Месяц в деревне».
Разговоры — и о делах, и об искусстве
Я видела наш спектакль и мне теперь очень хочется увидеть спектакль тюменского театра, сравнить их. Так же и зрители, они ходят на гастрольные спектакли, чтобы увидеть новое, открыть для себя то, что им еще не известно, сравнить театры. Не у всех зрителей есть возможность ездить в разные города и сравнивать спектакли, а мы такую возможность им даем.
Как дела на сцене?
Для меня гастроли -— это еще и некий обмен опытом, возможность посмотреть на свою работу со стороны. Даже если ты профессионал и очень успешен, тебе необходимо учиться. Здесь в театре совсем иная система управления, чем у нас. И очень важно разобраться, какие есть плюсы, какие минусы, как это мешает и помогает в работе.
Как всегда, о театре
Здесь прекрасный театр. Я очень благодарна директору театра Сергею Вениаминовичу Осинцеву и его заместителю Александру Чурсину. Я с ними плыву в одной лодке, мы вмести что-то придумываем, мы слышим друг друга и работаем на общее дело, а наше дело — обеспечить аншлаги на спектаклях. У нас в продаже на большой сцене 777 мест, а в нашем театре — 596 мест, на малой сцене здесь 209 мест, а у нас в театре —130. Для того, чтобы продать билеты на все спектакли, я специально приезжала в этот город и проводила обучение кассиров. Это очень важно — лично пообщаться с людьми, которые занимаются продажами. Их нужно заразить, в них нужно вдохнуть энергию нашего театра. Когда мы приезжали, мы показывали наши видео-ролики, делились своими впечатлениями от наших спектаклей. Это привело к тому, что у нас полные залы. Сами кассиры после такого общения говорили, что они хотят увидеть наши спектакли.
Реквизит привезли. Скоро начнется спектакль
Но самое главное, что зрители Тюмени заинтересованы в нас, зрители Тюмени ждут наши спектакли.
О предыдущем дне гастролей можно прочитать на сайте 59.ru.
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