ТТРАНЗИТ: Пермь — Сибирь, или Гастрольный дневник. День тринадцатый

Кристина в образе Катрин на сцене Тюменского драматического театра

Театр-Театр открыл гастроли на большой сцене тюменского драматического театра спектаклем «Восемь женщин». Одна из этих восьми — Кристина Баженова. Она рассказывает о тринадцатом гастрольном дне.

Кристина поет партию гусыни Греты за кулисой.

— Мы уже в Тюмени, это не может не радовать, так как очень хочется домой и скоро мы туда вернемся. На самом деле я очень рада этим гастролям. Это первые большие гастроли в моей жизни и пока все идет хорошо. Когда только готовились эти гастроли, была вероятность, что мы поедем в Иркутск. Я родом из этого города и очень была бы рада сыграть там. Всегда хочется, чтобы на тебя посмотрели твои знакомые, педагоги, друзья. Этого не случилось, но моя мама приезжала к нам в Красноярск и там посмотрела наши спектакли. Ей очень понравился мюзикл «Карлик Нос». Быть может еще и от того, что мы не виделись целый год. Но она сказала, что «Карлик Нос» — очень яркий, очень интересный необычный спектакль.

Обсуждение спектакля #конституциярф с новосибирскими зрителями

Конечно, гастрольные спектакли для меня особенно волнительны. Я всегда волнуюсь перед выходом на сцену, а на гастролях особенно. Если дома не приходится волноваться из-за того, как примет зритель, то здесь я переживаю за это. Но в первую очередь волнуюсь за то, чтобы было удобно моим партнерам, чтобы я ничего не перепутала, потому что мне свойственно засмотреться на что-нибудь и забыть обо всем. Поэтому здесь, на гастролях, я пытаюсь быть максимально собранной, слежу за трансляциями со сцены, но волнуюсь еще и за реакцию зрителей, так как они нас совсем не знают.

Финал 100-го показа мюзикла «Восемь женщин»

В Красноярске было легче всего. Это был первый город, мы еще были полны сил, да и гастрольный график был свободнее: у нас была возможность гулять, что-то смотреть. В Новосибирские, конечно, было уже нелегко. Было очень жарко, что отнимало силы, и в день мы играли по два спектакля.

В гримерке

Особенно тяжело было играть два раза спектакли «#конституциярф» и «неРомео, неДжульетта», но мы справились, хотя это, конечно, было испытание для нас. И вот сейчас мы в Тюмени. Здесь самый напряженный график, хотя первый за гастроли выходной у меня случился именно здесь, в день, когда играли «Месяц в деревне». Я там не занята.

На репетиции мюзикла «Карлик Нос»

Мы прекрасно отыграли «Восемь женщин». Для меня это спектакль любви и страха. Я вводная в этом спектакле и поэтому моя задача не только не испортить, но и соответствовать уровню, которого этот спектакль достиг еще до меня.

Перед выходом

Хочется, конечно, уже только отдыхать, но, вернувшись в Пермь, мы будем работать дальше. Отпуск еще не скоро: репетиции, выездные спектакли — много всего. Это хорошо.

О предыдущем дне, проведенном пермским театром на гастролях, можно прочитать в дневнике на сайте 59.ru.