Театральная афиша Самары на июль: лучшие спектакли в середине жаркого лета

Театр «Самарская площадь» приглашает на постановку пьесы Островского «Правда хорошо, а счастье лучше».

Юная наследница огромного состояния Поликсена влюбилась в бедного правдолюбца Платона. Семья богатой девушки категорически против такого, с их точки зрения, неравного брака. Для нее уже есть другой жених — состоятельный, но не очень молодой генерал. Особенно рьяно препятствует счастью молодых деспотичная бабушка. Спасает влюбленных чудо: в доме появляется старый возлюбленный женщины, с которым в молодости ее разлучили родители, сослав его в рекруты. Сердце бабушки оттаяло, и она благословила молодых. Любовь восторжествовала!

Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231 8 июля, 18:00 Фото: театр «Самарская площадь»

Еще одна постановка в театре «Самарская площадь» — «Филумена Мартурано» по пьесе Эдуардо де Филиппо. Итальянские страсти на новый лад — так можно описать сюжет спектакля. Филумена Мартурано и Доменико Сориано уже четверть века живут как муж и жена, но до сих пор не венчаны. Филумена стремится женить на себе строптивца, но у него другие планы. Как говорит режиссер, о любви и ненависти немолодой итальянской пары, которая решает расставить все точки над i, без итальянской экспрессии и русского надрыва не рассказать. Фото: театр «Самарская площадь»

Театр «Самарская площадь», ул Садовая, 231 1 июля 18:00 "А у нас во дворе…" — премьера 2018 года, музыкальный спектакль с нотками ностальгии…

Название пьесы — строчка из хита 60-х годов. И героями представления будут не только жильцы старого дома, которые, сидя на чемоданах, ждут сноса своего ветхого жилья и переезда в новые квартиры. Главные герои — это неувядающие песни 60-х — 70-х, которые воссоздают атмосферу давно прошедших лет на театральных подмостках, где разыгрываются жизненные драмы: люди влюбляются, разочаровываются, ненавидят и прощают, надеются на лучшее и ставят бесконечные точки… Фото: театр «Камерная сцена»

Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27 1 июля, 18:00, 5 июля, 18:30 Спектакль «Фэн-шуй, или Руководство для любовницы моего мужа » в театре «Самарская площадь».

Легкая, современная комедия с детективно-любовной ноткой «Фен-Шуй, или Руководство для любовницы моего мужа» поставлена по пьесе Эжена Щедрина и Юрия Каменецкого , авторов популярного телесериала «Черная комната». Что чувствует мужчина, впервые за 20 лет супружеского брака изменивший своей жене. Да и еще, если любовница, как две капли воды похожа на нее! Любовь, ненависть, интриги, расследования — все, как в настоящем детективе. Фото: театр «Самарская площадь»

Театр «Самарская площадь», ул Садовая, 231 5 июля 19:00 Спектакль «Роддом» в театре «Самарская площадь»

Ни к чему не обязывающая комедия о родителях, ожидающих прибавления семейства давно стала визитной карточкой театра. Состав из комических трогательных пар и 40-летних актеров, исполняющих роли еще не родившихся младенцев в семейных историях от сценариста Алексея Слаповского. Фото: театр «Самарская площадь»

Театр «Самарская площадь», ул Садовая, 231 3 июля 18:30 "Пришел мужчина к женщине" — еще одна постановка театра «Самарская площадь» Пришел мужчина к женщине и… Она пытается его познать, а он боится ее спугнуть. Она стремится понравиться, а он хочет показать себя. Что она увидит в нем и, что почувствует он в ней? За один вечер они испытают все гаммы чувств — от недоверия и недопонимания до эйфории и восторженной страсти! Но не все так просто. Ведь он мужчина, а она женщина. И пропасть непонимания приводит к конфликтам. Как найти точки соприкосновения в этой банальной и до боли всем знакомой драме? Фото: театр «Самарская площадь»

Театр «Самарская площадь», ул Садовая, 231 4 июля 18:30 Кукольный театр «Лукоморье» продолжает радовать маленьких зрителей и их родителей. В июле здесь покажут три спектакля: «Сказка про Емелю», «Городок в табакерке» и «Дюймовочка». Фото: kidsrewiew.ru Постановка «Дюймовочка» — самый, наверное, популярный спектакль по известной всем с детства сказке Ганса Христиана Андерсена. Он научит малышей быть добрее, ценить красоту, помогать тем, кто нуждается в помощи. Сказочник Оле Лукойе расскажет о том, какие испытания выпали на долю маленькой Дюймовочки. И только доброе сердце девочки и ее храбрость помогли их преодолеть. У нее появилось много преданных друзей, а в конце сказки Дюймовочке подарили два легких крылышка, на которых она могла перелетать с цветка на цветок.

"Городок в табакерке" по сказке Владимира Федоровича Одоевского . Забытая сказка для детей и не только… Занимательная история о том, как в папиной табакерке любознательные дети обнаружили целый городок. Здесь много жителей, каждый из них выполняет свою работу. А руководит всем… Но это пока секрет. Приходите на спектакль, и вы сами все увидите. Со спектаклем «Городок в табакерке» театр «Лукоморье» ездил на фестиваль в Германию в июне 2017 года. Фото: кукольный театр «Лукоморье»

"Сказка про Емелю"

Кому не хотелось хоть раз в жизни поймать рыбку, которая исполняет желания. А вот герою русской сказки простачку Емеле повезло. Как он распорядится предоставленной возможность, что изменится в его жизни — маленькие зрители узнают, посмотрев спектакль. Уютный камерный зал театра «Лукоморье» позволит погрузиться в сказку и прожить вместе с героями их жизнь. Фото: кукольный театр «Лукоморье»

Кукольный театр «Лукоморье», ул. Ленинская, 160 "Городок в табакерке" — 4 июля

"Сказка про Емелю" — 7 и 11 июля

"Дюймовочка" — 14 июля

Начало спектаклей в 11:00.