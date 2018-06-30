Аронофски попросил привезти балет Серебренникова «Нуреев» в Нью-Йорк

"Браво! Я только что видел «Нуреева» Кирилла Серебренникова. Это был один из лучших балетов, который я видел за последние годы. Пожалуйста, привезите это представление в Нью Йорк. Вы сделаете много людей счастливыми", — написал режиссер по-русски в Facebook.