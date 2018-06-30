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Аронофски попросил привезти балет Серебренникова «Нуреев» в Нью-Йорк
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Аронофски попросил привезти балет Серебренникова «Нуреев» в Нью-Йорк 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский режиссер, сценарист и продюсер Даррен Аронофски выразил восхищение балетом Кирилла Серебренникова «Нуреев» и попросил привезти постановку в Нью-Йорк.
"Браво! Я только что видел «Нуреева» Кирилла Серебренникова. Это был один из лучших балетов, который я видел за последние годы. Пожалуйста, привезите это представление в Нью Йорк. Вы сделаете много людей счастливыми", — написал режиссер по-русски в Facebook.
Премьера балета «Нуреев» в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Серебренникова на музыку Ильи Демуцкого состоялась 9 декабря 2017 года на Исторической сцене Большого театра.
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