В Сучжоу прошел спектакль «Отражение луны в горном пруду»

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня / Синьхуа / — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.