Ещё
В Сучжоу прошел спектакль «Отражение луны в горном пруду»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

В Сучжоу прошел спектакль «Отражение луны в горном пруду» 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.
Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.
Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.
Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.
Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.
ИА Синьхуа: последние новости
Специальный концерт Китайского детского ансамбля народной музыки В штаб-квартире ООН открылась выставка достижений Китая в борьбе с бедностью Выставка "ТИБО-2018" открылась в Минске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа лучшая песня века51
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Подмены, которые почти никто не заметил1
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
С кого рисовали героев Диснея2
Видео
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
06:17
Звезды, покинувшие нас слишком рано
Кино
14:14
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Кино
08:38
Что зрители не знают о своём любимце
Кино
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Кино С детьми
03:55
Названа лучшая песня века
Концерты
02:59
Как черную икру изображала пшенная каша
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение