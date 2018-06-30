В Сучжоу прошел спектакль «Отражение луны в горном пруду» 

Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.
Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.
Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.
Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.
Сучжоу /пров. Цзянсу/, 29 июня /Синьхуа/ — Спектакль «Отражение луны в горном пруду» впервые был показан сегодня вечером возле древнего горного пруда в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Этот спектакль — органичное единство садово-парковых пейзажей Сучжоу и сучжоуских песенных сказов и танцев, световых, звуковых и сценических эффектов.