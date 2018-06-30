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Танцевальные сеты и группа «Валенки»: рассказываем, что сегодня будет происходить в фан-зоне
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Танцевальные сеты и группа «Валенки»: рассказываем, что сегодня будет происходить в фан-зоне 

161.ru 46 минут назад
Фото: 161.ru
На Театральной площади каждый день — праздник
Сегодня, 30 июня, фестиваль болельщиков будет работать с трех часов дня под танцевальные сеты двух диджеев: DJ POLEX и DJ NOVAK.
В 16.00 на сцене выступит группа «Валенки». А в 17.00 начнутся прямые трансляции матчей 1/8 финала. Первая игра пройдет в Казани между сборными Франции и Аргентины.
— 19.00 на сцене выступит зажигательная кавер-группа The hobots.
А в 20.00 — молдавская рок-группа Zdob si Zdub, — рассказали организаторы фестиваля.
В 21.00 субботний вечер на Театральной площади завершится трансляцией матча 1/8 финала между сборными Уругвая и Португалии.
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