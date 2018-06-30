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Отрываемся под «Курару» и выбираем футбольную Мисс: решайте куда пойти на День молодёжи
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Отрываемся под «Курару» и выбираем футбольную Мисс: решайте куда пойти на День молодёжи 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
30 июня в Екатеринбурге отмечается День молодёжи. Основной праздничной площадкой станет площадка рядом с Театром драмы. Всего сегодня пройдёт больше 20 спортивных, творческих и развлекательных мероприятий
В 12:00 у театра Драмы стартует торжественная церемония открытия. А уже в 12:10 можно будет зарядиться энергией вместе с призёром Олимпиады Олесей Красномовец, которая которая проведёт зарядку для всех желающих. Также на площадке можно будет выполнить нормативы ГТО в рамках отдельной программы.
С часу дня до половины третьего пройдёт фестиваль молодежного творчества «Молодежный проспект», а сразу после него, для любителей хип-хопа, пройдёт фестиваль «Summer Dance Battle», который продлится до 16:30. Тему хип-хопа продолжит рэпер Денис Бразис. Его выступление пройдёт с 16:30 до 17:00.
Не обошли организаторы и тематику ЧМ по футболу. Поболеть за самых красивых болельщиц Екатеринбурга можно будет с 17:00 до 18:20 в рамках итогового конкурса «Мисс F. I. F. A города Е». Приобщиться к культуре можно будет на «Нетипичной вечеринке с поэзией», которая пройдет с 18:20 до 19:00. Продолжит праздник на площадке у Театра Драмы танцевальная группировка музыкальных флибустьеров, так себя называет группа Patrick Cash. Их выступление начнётся в 19:10. Сменит группу выступление финалистов фестиваля «Поколение РОК».
Главным событием вечера станет выступление екатеринбургской группы «Курара». Выступление рокеров у Театра Драмы начнётся в 21:30 и продлится до десяти вечера.
Закончится праздничная программа на главной площадки Дня молодёжи в 22:00 запуском шаров. В прошлом году главной площадкай фестиваля также стала площадь перед театром Драмы, а хэдлайнерами фестиваля стала группа «Годжи».
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