Отрываемся под «Курару» и выбираем футбольную Мисс: решайте куда пойти на День молодёжи

30 июня в Екатеринбурге отмечается День молодёжи. Основной праздничной площадкой станет площадка рядом с Театром драмы. Всего сегодня пройдёт больше 20 спортивных, творческих и развлекательных мероприятий

В 12:00 у театра Драмы стартует торжественная церемония открытия. А уже в 12:10 можно будет зарядиться энергией вместе с призёром Олимпиады Олесей Красномовец , которая которая проведёт зарядку для всех желающих. Также на площадке можно будет выполнить нормативы ГТО в рамках отдельной программы.

С часу дня до половины третьего пройдёт фестиваль молодежного творчества «Молодежный проспект», а сразу после него, для любителей хип-хопа, пройдёт фестиваль «Summer Dance Battle», который продлится до 16:30. Тему хип-хопа продолжит рэпер Денис Бразис. Его выступление пройдёт с 16:30 до 17:00.

Не обошли организаторы и тематику ЧМ по футболу. Поболеть за самых красивых болельщиц Екатеринбурга можно будет с 17:00 до 18:20 в рамках итогового конкурса «Мисс F. I. F. A города Е». Приобщиться к культуре можно будет на «Нетипичной вечеринке с поэзией», которая пройдет с 18:20 до 19:00. Продолжит праздник на площадке у Театра Драмы танцевальная группировка музыкальных флибустьеров, так себя называет группа Patrick Cash. Их выступление начнётся в 19:10. Сменит группу выступление финалистов фестиваля «Поколение РОК».

Главным событием вечера станет выступление екатеринбургской группы «Курара». Выступление рокеров у Театра Драмы начнётся в 21:30 и продлится до десяти вечера.

Закончится праздничная программа на главной площадки Дня молодёжи в 22:00 запуском шаров. В прошлом году главной площадкай фестиваля также стала площадь перед театром Драмы, а хэдлайнерами фестиваля стала группа «Годжи».

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