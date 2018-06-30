Группа «Марсель», жара, фруктовые лед и роботы. Тысячи выпускников отметили выпускной на эспланаде

Ура, победа! В аттестате одни пятерки

Ребята приехали на бал из разных городов Пермсокго края. Яркие платья, гомон, эмоции и слепящее солнце создавали атмосферу летнего праздника. Кто-то из выпускников держался компанией, кто-то — парами.

Настроение — лето

Родители и классные руководители тоже были здесь. Они то и дело поправляли прически девочкам, другие присели на лавочки, чтобы отдохнуть и сфотографироваться. Ребята спасались от жары газировкой и фруктовым льдом, все время бегали в соседний магазин.

Когда жарко, мороженое выручает

На сцене начался концерт. Более двух часов ребят развлекали пермские артисты. В одном из танцевальных номеров артисты балета изобразили старшеклассников, и даже оделись в школьные формы.

Ведущий брал интервью у участников и гостей праздника

Чтобы поздравить ребят, на сцену выходили спортсмены баскетбольной команды «Парма», известные люди Перми, бизнесмены и блогеры. Неожиданно на сцене появились огромные роботы-трансформеры.

В ожидании шоу На одном из них была шляпа! Роботы исполнили свой электрический танец и пошли на выход. Но за кулисами их ждали зрители, которые захотели сфотографироваться с необычными артистами.

Артисты ждут своего выхода на сцену

— Настроение — лето, — сказала одна из девушек своим друзьям. — Даже об экзаменах думать не хочется, а придется.

Фото на память

Подарком для ребят стал концерт группы «Марсель». Яркие и заводные они буквально выпрыгнули на сцену с гитарами и микрофонами в руках.

Космический балет

— С началом нового жизненного пути поздравляем вас, ребята, — крикнул со сцены солист группы Степа Марсель. — Пусть у вас все будет хорошо. Счастливого пути!

И такие артисты бывают

Под песни «Небо так любит нас», «Предупреждение и гордость», «Небо мои крылья» ребята начали танцевать.

Ну как же обойтись на сцене без шляпы?

Завершилось мероприятие фейерверком.

Момент награждения

Праздник продолжался до полночи, после праздника ребята отправились гулять по улицам города и на набережную. Несмотря на ночь, на улицах было много людей.

Ты — молодец!

Увидев нарядных выпускников, горожане приветствовали их радостными криками.

Слово губернатору

Концерт группы «Марсель» стал не единственным событием уикенда. Чем смогут заняться пермяки в эти выходные, можно узнать в дайджесте выходного дня.

Достойных наградили

У ребят отличное настроение

Тоже выпускники

Романтическая пара

Артисты зажигают

Что получилось?

Давайте танцевать!

А вот и Степа Марсель

"Вы готовы веселиться?"