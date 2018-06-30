Знаменитый пианист Ланг Ланг сыграл в Большом театре и «поболел» 

Знаменитый пианист оказался заядлым футбольным фанатом и прилетел в Москву на ЧМ.
Вместе со своей девушкой и мамой поболеть, погулять, полюбоваться Москвой.
"Я прекрасно провел свое время в России! Побывал в Большом театре, на Красной площади. И даже увидел стол, где Чайковский и многие другие великие композиторы подписывали свои контракты. "
Большой Ланг Лангу показала давняя знакомая — руководитель пресс-службы Катерина Новикова. Они были представлены другу другу еще в 2000 году, когда совсем юного музыканта дирижер Юрий Темирканов пригласил в Санкт-Петербург, где Катерина работала замдиректора Филармонии.
Во время экскурсии всемирно известный пианист неожиданно для всех начал играть шопеновскую прелюдию.
Шопен — музыка из его китайского детства. Как и Лист, запавший в душу года в два. «С „Венгерской рапсодии“ в исполнении Владимира Горовица все началось, — часто вспоминает пианист, — и с его ученика, ставшего моим наставником. — Выходит, я — праученик Горовица. Потом, — продолжает признаваться в любви к „русской школе“ и говорить о ее влиянии Ланг Ланг, — в моей жизни появились Юрий Темирканов и Валерий Гергиев, и началась дружба со знаменитыми оркестрами.»
Из интересных фактов:
— Журнал Time назвал Ланг Ланга одним из ста самых влиятельных людей мира.
— Ланг Ланг открывал Пекинскую Олимпиаду.
— На Чемпионате мира по футболу в Рио–де–Жанейро давал концерт с Пласидо Доминго.
— Записал 7-ю фортепианную сонату Прокофьева в качестве саундтрека компьютерной игры Gran Turismo 5 and 6, ставшей мировым бестселлером и распроданной многомиллионным тиражом.
— «Эффектом Ланг Ланга» назвали оказываемое им влияние: только в Китае — 50 миллионов пианистов.