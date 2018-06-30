Воронежцам показали спектакль «Ворон» на сцене Зелёного театра

Автор идеи спектакля и режиссёр Владимир Петров

На сцене Зелёного театра в День памяти и скорби показали спектакль «Ворон». Он полностью состоит из песен войны, в исполнении ведущих артистов Воронежского академического театра драмы. Автор идеи спектакля и режиссёр Владимир Петров, худрук театра. Для «Ворона» выбрали произведения, которые редко исполняются в кино и на концертах. Хотя их авторы широко известны — это Галич, Городницкий, Визбор, Высоцкий. «Ворон» уверенно закрепился в репертуаре театра драмы, его регулярно представляют в День Победы, в День освобождения Воронежа, и, конечно, в День памяти и скорби. Мы должны напоминать людям о тех безвозвратных потерях, которые понесла наша страна, говорят создатели спектакля. — Некоторые приходят по несколько раз, а некоторым, молодёжи в основном, это не очень интересно, уже, к сожалению, да. Ну как, ну, опять про войну, опять про жертвы… Дайте нам что-нибудь весёлое, что-нибудь жизнеутверждающее, это можно понять, жизнь продолжается, но всё-таки те кто приходят, они тронуты, — рассказал художественный руководитель Воронежского академического театра драмы Владимир Петров.