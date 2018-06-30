«Ложь»: новое шоу о деньгах, азарте и мировой экономике

В Москве запускают интерактивное шоу о деньгах. «Ложь» — это адаптация формата немецкого документального театра Rimini Protokoll. Название спектакля — непереводимый каламбур, английское слово lies, то есть «ложь», написанное не буквами, а знаками: £¥€$ — фунт, иена, евро, доллар.

Зал обставлен как казино. Зрители садятся по семь человек. С этого момента они игроки, а каждый из дюжины столов под управлением крупье — автономная экономическая система той или иной страны.

Федор Елютин импресарио проекта «Каждому человеку вначале мы говорим: возьмите с собой наличные, они вам пригодятся, потому что в начале игры мы предлагаем вам сделать некую ставку. Мы рекомендуем ставить от 500 до 3000 рублей, деньги вам вернутся. Та самая ставка, которую вы готовы сделать, повлияет на ход игры, потому что в итоге банк вашей „страны“ будет составлен из этих денег. Это удивительно, но даже зная, что им эти деньги вернутся, кто-то хочет рисковать, кто-то даст 500 рублей, кто-то вообще ничего не даст, а кто-то даст 5000 рублей. Это суперазартно: люди кричат, делают ставки, выигрывают, проигрывают — и все это происходит параллельно. Это очень активный, игровой smart-жанр».

Елютину не впервой адаптировать smart-жанры европейского документального театра: в Москве у него своя стабильная аудитория, которая любит не сидеть в кресле, глядя на сцену, а активно участвовать в происходящем. На «Ложь» явно пойдет новый зритель — это же деньги! Своими впечатлениями делится предприниматель Игорь:

«Если идти последовательно, то изначально вообще ничего непонятно — на деньги, не на деньги. Потом, когда сели за стол, попросили действительно достать деньги, у кого сколько есть. С одной стороны, возникает вопрос: с какого перепуга я должен свои деньги перед вами вываливать, это притворство или по-настоящему? По сути, это игра, которая эмулирует взаимодействие биржевых игроков и банков на мировых рынках. Здорово и интересно, потому что отчасти это такой ликбез. В принципе, о доверии все шоу — доверии игроков друг к другу, на международных рынках. Но доверие связано с азартом, который в какой-то момент захватывает больше, чем способность планировать, учитывать риски».

Резюмируем: стоит идти, если вы азартны и не боитесь шоу, в которых нужно участвовать. За возможность показать, сколько у вас в кошельке, нужно будет заплатить — билеты по 3500 рублей.