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Организаторы фестиваля «Читай, Ижевск!» предложили горожанам пройти онлайн-опрос
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Организаторы фестиваля «Читай, Ижевск!» предложили горожанам пройти онлайн-опрос 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики начали подготовку к фестивалю «Читай, Ижевск!». Как отмечает пресс-служба администрации Ижевска, задачи шестого городского книжного фестиваля — привлечение интереса ижевчан к книге и чтению, популяризация и продвижение творчества местных авторов, объединение сообществ по интересам для совместной реализации городских культурных инициатив.
Участников фестиваля познакомят с жанровым разнообразием видов искусства. Фантастика, научно-познавательное, приключенческое, авторское, детское кино и литература станут основными тематическими площадками фестиваля.
Также в программу войдут творческие встречи с известными писателями, книжная ярмарка, кинопоказы художественных и документальных фильмов, мастер-классы по скорочтению, сценарному и актерскому мастерству, открытый поэтический микрофон, квесты, вечерние спектакли и концерты.
Чтобы сделать фестиваль лучше, организаторы события просят горожан пройти онлайн-опрос, доступный по ссылке.
За актуальной информацией можно следить в официальной группе фестиваля ВКонтакте.
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