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Страшная травма изуродовала лицо мужа Лизы Боярской
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Страшная травма изуродовала лицо мужа Лизы Боярской 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев пострадал во время репетиции. Актер экстренно доставлен в больницу.
О ЧП рассказал сам Максим. Артист выложил на своей странице в Instagram видео из больничной палаты.
В кадре присутствует не только Матвеев, но еще и двое врачей, которые зашивают актеру рану на лице. Правый глаз Максима прикрыт бинтами и выглядит это кошмарно. Повязка изуродовала лицо артиста.
Насколько серьезной оказалась травма пока не сообщается. Максим решил опустить подробности произошедшего. «Дорепетировался…» — коротко прокомментировал ЧП Матвеев.
На репетиции какого именно спектакля Максим получил травму, не уточняется. Отметим, что последней работой Матвеева стала постановка «Кинастон», для которой артист очень сильно похудел. Тогда поклонников всерьез обеспокоило состояние здоровья Максима, но он успокоил фанатов, рассказав, что просто придерживается строгой диеты.
Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились летом 2010 года. Влюбленные пришли в ЗАГС в джинсах и футболках, но потом все же решили отдать дань традиции и устроили небольшой банкет для самых близких.
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