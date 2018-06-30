«Яркое лето» едет в Пермь

Телеканал «МУЛЬТ» совместно с телеком-оператором «Дом.ru» подготовил для юных зрителей и их родителей театрализованное интерактивное представление с участием персонажей мультсериалов «Ми-ми-мишки», «Белка и Стрелка», «Смешарики», «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг». Праздник «Яркое лето» пройдет в субботу, 30 июня с 11:00 до 13:00 в парке им. М. Горького. Вход свободный.

Малыши станут частью большого спектакля и помогут любимым героям преодолеть препятствия, чтобы раздобыть яркие краски и вернуть лето в свой город. Дети смогут не только увидеть Лунтика, Смешариков, Барбоскиных, Ми-ми-мишек, Белку и Стрелку на сцене, но и сфотографироваться с ними во время спектакля. В финале представления мультгерои вместе со зрителями создадут волшебную картину под гимн канала «МУЛЬТ». Организаторы приготовили много интересных конкурсов, активные участники которых получат призы. Ведущими концерта станут Аркадий Паровозов , Саша и Маша — главные герои популярного мультсериала «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

«Праздник с телеканалом «Мульт» — это подарок нашим маленьким зрителям и их родителям, возможность интересно провести время всей семьей. В цифровом ТВ «Дом.ru TV» транслируется сразу 18 детских каналов, каждый из которых может стать отличным помощником в воспитании и развитии детей», — отмечает Елена Мандрикова , директор пермского филиала «Дом.ru».

«Праздничный концерт «Яркое лето» стал хорошей традицией для наших юных зрителей, и пройдет в этом году уже в четвертый раз. Совместно с телеком-оператором «Дом.ru» мы каждый год стараемся радовать малышей встречей с любимыми персонажами, с которыми можно сфотографироваться, пообниматься, поиграть и просто пообщаться. Волшебное путешествие в мир мультипликации подарит ребятам новые впечатления и яркие эмоции», — говорит генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева.

За 3 года проведения спектакль посетил Пензу, Чебоксары, Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Красноярск, Энгельс, Ростов-на-Дону, Рязань, и собрал вокруг себя более 40 000 зрителей. В этом году праздничный концерт «Яркое лето» пройдет в 4-х городах: Казани, Липецке, Воронеже и Перми. Мероприятие проходит при поддержке телеканалов «Мультимузыка», ANI и «Тлум HD».