Вино, экстрим и рок: яркие события июля в Крыму 

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Июль богат в Крыму на различные фестивали, концерты и прочие мероприятия, которые стоит посетить туристам. Подборка ожидаемых мероприятий второго месяца лета — в материале РИА Новости Крым.
Фестиваль уличных танцев Yalta Summer Jam Фестиваль ежегодно собирает в Ялте до трех тысяч танцоров, ди-джеев и музыкантов. В этот раз исполнители поппинга, брейкинга, футворка, вакинга и других стилей будут сражаться в баттле на набережной им. Ленина с 10 по 15 июля. Гости фестиваля смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и участвовать в мастер-классах от ведущих профессионалов страны.
По данным Минкурортов Крыма, на танцевальный форум приедут команды и исполнители из Европы, Канада, США, Бразилии и Мексики.
Фестиваль уличных танцев «Yalta Summer Jam»
Фестиваль лаванды
Четвертый фестиваль, посвященный полюбившемуся туристам фиолетовому цветку, состоится на набережной Алушты 14 июля. Все, кто мало знаком с лавандой, узнает от профессионалов об особенностях и полезных свойствах растения, продегустирует чаи, сиропы, сыры, хлебобулочные изделия, мороженное и другие продукты с цветком. Вечером организаторы устроят «лавандовые хороводы» и выступление творческих коллективов.
На протяжении всего фестивального дня будет работать ярмарка ручной работы и мастер-классы по плетению венков из яркого растения.
Цветение лаванды в Крыму
Западный Крым
"Летние вечера на Караимской"
Это мероприятие, которое проходит в исторической части Евпатории, проводится более 10 лет и известно далеко за пределами курорта. В нынешнем году праздник стартовал 29 июня и традиционно будет проходить каждую пятницу до конца лета.
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Участниками народных гуляний на улице Караимская, которая входит в турмаршрут «Малый Иерусалим», могут стать все желающие. В программе — средневековые забавы от театра исторического костюма, мастер-классы от умельцев городской артели ремесленников, перформансы от театра живой скульптуры и театра на ходулях, а тажке выступления творческих коллективов.
Праздник «Летние вечера на Караимской» в Евпатории
Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети»
Центр театрального искусства «Золотой ключик» в 23 раз организовывает в Евпатории международный фестиваль для детей. В его программу вошли спектакли 20 коллективов из различных регионов России, а также из Литвы, Эстонии, ДНР.
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Яркая церемония открытия состоится 1 июля. В этот день на малой фестивальной площади города можно будет увидеть театрализованное шоу, в том числе детский мюзикл.
Театральный праздник завершится 7 июля.
Карнавальное шествие в рамках международного фестиваля «Земля. Театр. Дети» в Евпатории
Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым»
Ежегодный фестиваль любителей экстрима проведут на мысе Тарханкут (в селе Оленевка Черноморского района) с 14 по 29 июля. В этом году он пройдет в пятый раз.
Первая неделя «Extreme Крым» будет иметь тематику Dance&Music, вторая — Sport&Music. Кроме того, в первый фестивальный уикенд (14 июля) состоится White day/Sensation style. Вторая суббота будет иметь Hip-Hop-тематику: 21 июля выступят специальные гости — рэпер Рем Дигга и группа Onyx. Последний уикенд будет посвящен рок-культуре, ожидается концерт группы «Смысловые галлюцинации».
Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2017»
Восточный Крым
Рок-фестиваль «Боспорские врата»
С 6 по 7 июля Керчь примет рок-фестиваль. За два дня на территории одноименной крепости выступят 26 коллективов из разных регионов России, в том числе «F. P. G», «Мастер», «Йорш», «Дайте два», Mordor, Lascala, «План Ломоносова», «25/17».
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Организаторы мероприятия подготовили не только насыщенную музыкальную программу, но и культурную. Все желающие смогут посетить мастер-классы от крымских живописцев и исторические реконструкции.
Фестиваль «Боспорские врата» в Керчи. Архивное фото
День рыбака в Керчи
Традиционный для города-героя праздник в этом году пройдет с 6 по 8 июля. Все эти дни на городской набережной будут проходить гастрономический фестиваль и ярмарки.
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Кроме того, 6 июля жителей и гостей Керчи ждут фестиваль водных фонариков, фестиваль красок, спортивные игры и многое другое. Во второй день предусмотрены «Парад волшебных шаров» и ряд концертов. А в третий день состоятся «Парад тельняшек», концерты и первенство города по стритбоку. Также в этот день выступит лидер музыкального проекта A-Dessa Стас Костюшкин. Завершится трехдневный праздник фейерверком.
День рыбака в Керчи
Рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем»
Традиционный фестиваль, который привлекает в Генуэзскую крепость в Судаке тысячи туристов, откроется 20 июля, а завершится 19 августа. Ощутить неповторимую атмосферу Средневековья можно будет в указанный период каждую пятницу, субботу и воскресенье.
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Ежегодно в мероприятии участвует от 300 до 850 реконструкторов. По данным Минкурортов Крыма, «Генуэзский шлем» входит в пятерку лучших рыцарских фестивалей СНГ и Восточной Европы.
Фестиваль «Генуэзский шлем»-2015
Винный фестиваль In Vino Veritas
Гастрономический фестиваль в Коктебеле второй раз будет знакомить любителей вина с крымской и кубанской продукцией. Праздник состоится 20-22 июля. Организаторы устроят дегустации, винные игры, конкурсы, выступления музыкальных групп и мастер-классы.
В 2017 году фестиваль объединил 17 винодельческих предприятий Крыма, Севастополя, Ставропольского, Краснодарского края и Абхазии.
Первый винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле