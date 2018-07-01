Ещё
Спектакль «Шерлок. Продолжение» в Театре теней
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Спектакль «Шерлок. Продолжение» в Театре теней 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Московский детский театр теней в Измайлово закрывает сезон 8 июля. В этот день театр покажет спектакль для подростков «Шерлок. Продолжение» по рассказам Конан Дойла «Вампир из Сассекса» и «Пестрая лента».
Зрителей ждут леденящие душу тайны, загадки и приключения! Постановка выдержана в жанре иронического детектива. Тонкий английский юмор и забавные пикировки между героями не дадут публике заскучать.
Спектакль сделан в уникальной технике, сочетающей театр теней, театр кукол и живую актерскую игру. А в честь закрытия сезона после представления состоится детективная игра на логику, смекалку и дедукцию. Самые активные участники получат призы.
CHIPS journal: последние новости
С нового учебного года заработает проект «Театр в школах» Куда пойти с детьми в Москве в выходные 30 июня-1 июля Спектакль для малышей «Вода» в РГДБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Берегись автомобиля»3
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
С кого рисовали героев Диснея2
Качки в кино: до и после Шварценеггера1
Видео
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
06:17
Звезды, покинувшие нас слишком рано
Кино
14:14
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Кино
08:38
Что зрители не знают о своём любимце
Кино
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Кино С детьми
03:55
Названа лучшая песня века
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение