Спектакль «Шерлок. Продолжение» в Театре теней

Московский детский театр теней в Измайлово закрывает сезон 8 июля. В этот день театр покажет спектакль для подростков «Шерлок. Продолжение» по рассказам Конан Дойла «Вампир из Сассекса» и «Пестрая лента».

Зрителей ждут леденящие душу тайны, загадки и приключения! Постановка выдержана в жанре иронического детектива. Тонкий английский юмор и забавные пикировки между героями не дадут публике заскучать.

Спектакль сделан в уникальной технике, сочетающей театр теней, театр кукол и живую актерскую игру. А в честь закрытия сезона после представления состоится детективная игра на логику, смекалку и дедукцию. Самые активные участники получат призы.