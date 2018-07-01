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«Сказ о Петре и Февронии» на ВДНХ
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«Сказ о Петре и Февронии» на ВДНХ 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Cказ о Петре и Февронии — самая настоящая сказка, точнее, клубок нескольких сказочных сюжетов, хорошо известных как в русском, так и в общеевропейском фольклоре. Это и сюжет о змееборце, за которым прячется главный индоевропейский миф о битве Громовержца со Змеем, и сюжет о мудрой лесной деве, фольклорном воплощении древней Великой богини, хозяйки жизни и смерти, и сюжеты о чудесном исцелении, о разгадывании загадок, о мече-кладенце, и многие-многие другие.
Спектакль будет интересен детям старше шести лет. Продолжительность: 45 минут Вход бесплатный по предварительной регистрации.
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