«Сказ о Петре и Февронии» на ВДНХ

Cказ о Петре и Февронии — самая настоящая сказка, точнее, клубок нескольких сказочных сюжетов, хорошо известных как в русском, так и в общеевропейском фольклоре. Это и сюжет о змееборце, за которым прячется главный индоевропейский миф о битве Громовержца со Змеем, и сюжет о мудрой лесной деве, фольклорном воплощении древней Великой богини, хозяйки жизни и смерти, и сюжеты о чудесном исцелении, о разгадывании загадок, о мече-кладенце, и многие-многие другие.

Спектакль будет интересен детям старше шести лет. Продолжительность: 45 минут Вход бесплатный по предварительной регистрации.