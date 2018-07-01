Актеры Белгородского драмтеатра получили специальный приз фестиваля «Голоса истории» 

Фестиваль проходил с 19 по 27 июня в Вологде, Кириллове и Череповце. Всего зрители увидели 27 спектаклей 23 театров из России, Чехии, Болгарии, Армении, Донецкой Народной Республики. Традиционно конкурсная программа фестиваля делится на две номинации: спектакли в историко-архитектурной среде и спектакли в театральных помещениях. Жюри определяло победителей среди 13 постановок, среди которых четыре проходили в формате «открытый воздух». Спектакль «Приговорённый к счастью» поставлен по двум рассказам Захара Прилепина «Грех» и «Верочка». Его инсценировкой занимался Владимир Дель. Премьера спектакля состоялась в 2016 году.