Воскресенье в Ростове: лидер «Смысловых галлюцинаций», номера из опер и просмотр матча со сборной России

«Деловое сообщество» продолжает каждый день публиковать самую полную программу мероприятий в Ростове-на-Дону в дни ЧМ-2018. Сегодня, 1 июля, в городе будет действовать несколько развлекательных площадок.

Фестиваль болельщиков на Театральной площади: 14.00 — группа JK 15.00 — DJ PIONEER 17.00 — просмотр матча 1/8 финала между сборными России и Испании 18.50 — Симфо-группа «Гольфстрим» 19:50 — выступление лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца

В станице Старочеркасской с 10 до 16 часов будет проходить фестиваль «Нет вольнее Дона тихого». В 11:00 начинают работу интерактивные площадки «Песенная поляна» и «Задорный курень». С 12:00 до 16:00 на главной сцене состоится гала-концерт, выступят 54 творческих коллектива из Ростовской области и Ставропольского края. Это народные хоры, ансамбли песни и танца, вокальные ансамбли и фольклорные коллективы.

Парк культуры и отдыха «Левобережный»

10.00–12.00 — Творческие коллективы Красносулинского района

12.00 — 15.30 — Фоновая музыка и трансляция видеофильмов «О городе Ростове-на-Дону»

15.30 — 17.00 — Концертная программа творческих коллективов Белокалитвенского района

17.00 — 18.00 — Концертная программа продюсерского центра «Артист»

18.00 — 20.00 –Концертная программа творческих коллективов «Браво-ДГТУ» и «Регина» под руководством Аниты Цой

20.00 — 21.00 — Концертная программа ансамбля казачьей песни «Дон Батюшка»

21.00 — 22.00 — Развлекательная программа арт-группы «Микс»: «Хиты 2000-х»

Набережная реки Дон 10.00 — 11.00 — Детские музыкальные школы и детские школы искусств г. Ростова-на-Дону

11.00 — 12.00 — Спортивная программа «Разминка» с Натальей Кулешовой

12.00 — 17.00 — Фоновая музыка и трансляция видеофильмов «О городе Ростове-на-Дону»

17.00 — 18.00 — Концертная программа Цирка «Вдохновение»

18.00 — 19.00 — Шоу балет «Энергия»

19.00 — 19.30 — Студия спортивно-танцевального развития «Некислый джем»

19.30 — 20.00 — Концертная программа «Звезды Ростова»

20.00 — 21.00 — Кавер-группа «Летс денс»

21.00 — 22.00 — Ди-джей

В переулке Соборном с 10 до 13 и с 18 до 20 часов будут выступать учащиеся музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова.

На площадке перед Музыкальным театром с 17 до 19 часов собравшихся ждут музыкальные номера из опер, оперетт, мюзиклов в исполнении артистов театра. Программа носит название «От классики до джаза».

Программа мероприятий «Шолохов-центр»:

10.00 — 21.00 — «Дон. Шолохов. Россия» выставка

16.00 — 21.00 — «Казачий городок» интерактивная площадка

16.00 — 21.00 — Мастер-класс «Гончарный круг» Изготовление глиняной посуды

16.00 — 21.00 — «Донская кухня» Мастер-класс: пирожки с картошкой

16.00 — 21.00 — Мастер-класс «Подковка на счастье» из джута в технике макраме

16.00 — 21.00 — Мастер-класс «Бабушкин коврик» из джута

16.00 — 21.00 — «Не пройми врага копьем, пройми добрым русским языком». Выставка участников конкурса рисунков, иллюстрирующих собственное понимание смысла русских пословиц и поговорок. АRТ-лестница.

16.00 — 21.00 — Старинный казачий фотосалон

16.00 — 21.00 — «Казачий бал» мастер-класс танца

16.00 — 21.00 — Мастер-класс «Открытка с праздника» Мастер-класс «Ткачество травами». Коврик из трав. Мастер-класс «Писанки». Роспись деревянной игрушки.

19.00 — Фольклорный коллектив «Вольница»

В парке им. М. Горького состоится выступление сборной команды Черлидеров Ростовской области и выступление футбольных фристайлеров, а также одной из популярных кавер-групп Ростова.

В дворце культуры Ростсельмаш в 18 часов пройдет концерт государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова.

На фестивале #Фьюжно пройдет конкурс визажистов и показ дизайнерских коллекций Sweet Summer, а также Summer Jam Session.