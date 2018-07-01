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Отдыхает ли природа на детях. Олег и Михаил Ефремовы
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Отдыхает ли природа на детях. Олег и Михаил Ефремовы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
1 июля на Пятом канале в 13:05 вас ждет передача «Моя правда. Олег и Михаил Ефремовы».
Их обоих считают гениями. Сын и отец — Михаил и Олег Ефремовы. Они оба и режиссеры, и актеры. «Я — скоморох, а он — жрец, в этом наше различие», — откровенно признается Михаил Ефремов…
…Весенним вечером 1999-го года за кулисами прославленного МХАТа, разгорелась драка — известный актер Михаил Ефремов сцепился с заместителем директора. По его утверждению, так он протестовал против разворовывания чиновником театральных денег.
Его уволили из театра, а подпись под приказом твердой рукой поставил его собственный отец — Олег Ефремов. Сегодня Михаил Ефремов один из популярнейших российских актеров. А 50 лет назад люди не меньше говорили об Олеге Ефремове. Молодой преподаватель школы-студии МХАТ и его студенты Игорь Кваша, Олег Табаков, Галина Волчек создали театр «Современник». Олег был идеологом нового театра.
Отвлечь режиссера от театра не могут даже дети — дочь Анастасия, спокойная и послушная девочка, и сын Михаил, настоящее стихийное бедствие. Чтобы проучить сына, Олег Ефремов придумал строгое наказание — почти год он не разговаривал с Михаилом и заставлял его писать отчеты.
— Отец больше всего любил театр, моим воспитанием он, конечно, не занимался, — вспоминает Михаил.
В 1970-м году Олег Ефремов получил неожиданное предложение. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева пригласила его возглавить главный театр страны — МХАТ. Олег без колебаний согласился.
Олег Ефремов сильно обрадовался, когда узнал, что сын собирается поступать в театральный. Выпускной спектакль Ефремова-младшего на пять оценила вся комиссия. Постановку Михаила отметила и Галина Волчек, которая предложила ему возглавить филиал «Современника» — «Современник 2».
На одном из спектаклей Олег Ефремов сломал ребро, и оно проткнуло легкое. — Дышать ему было тяжело, кислорода не хватало, — вспоминает Михаил.
Со временем из-за травмы у Ефремова начала развиваться тяжелая болезнь легких… Для Михаила Ефремова смерть отца стала шоком.
— Мне больше жалко, что его нет как отца… Потому что иногда посидеть с ним, иногда он что-нибудь скажет, одно слово, какое-то совершенно простое, с таким выражением, с такими лучиками в глазах… Этого больше никогда не услышу, к сожалению, — признается актер.
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