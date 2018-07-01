Сергей Лазарев на время перевоплотился в собаку

Не все знают, что популярный российский певец, участник «Евровидения» Сергей Лазарев — еще и актер театра. Он выпускник школы-студии МХАТ, обладатель престижных театральных премий (таких как «Чайка», «Хрустальная Турандот», «Звезда театрала»), за его плечами много успешно сыгранных ролей.

Сам Сергей «звездной ролью» назвал свое амплуа в качестве «Собаки-Закрываки», которую он исполнил на церемонии закрытия 68-го сезона в театре им. Пушкина. В течение сорока минут Лазарев в костюме веселого пса вручал награды лучшим артистам, стоя рядом с художественным руководителем Евгением Писаревым . Об этом певец рассказал на своей странице в «Инстаграме».

«Все было весело и с юмором! И в финале, когда я снял голову собаки и все увидели меня — был разрыв😂😂😂 В театре им. Пушкина лучшая труппа и самая классная атмосфера! ❤️ P. S. В костюме было таааак жарко, я чуть не задохнулся!😂 Бедные аниматоры, кто работает в таких на праздниках!»

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Своего рода «разрыв» случился и в комментариях — поклонники пришли в восторг и от «собачьего» образа Лазарева, и от его рассказа. «Вы артист с большой буквы, Сергей!», «Собачка прикольная такая получилась! Сережа улёт!», «Ты такой клёвый», «Спасибо, что вы такой скромный и талантливый», «Такая прикольная мордень, ну очень вам, Сергей, к лицу», — наперебой писали артисту фолловеры. Действительно, в чувстве юмора певцу не откажешь, как и в его замечательном отношении к животным. Ведь известно, что Сергей взял в свою семью двух дворняг из приюта и души в них не чает. Ну, а его простота в общении, позитив и харизма отдельно восхищают поклонников. Особенно порадовала новая запись в «Инстаграме» девушек. Несколько из них, просмотрев ролик, поинтересовались — нельзя ли забрать домой такую «собачку»?

Сергей Лазарев в роли Собаки-Закрываки. Фото: Instagram