Михаил Бычков рассказал и показал, что сделал за 30 лет работы в Воронеже

Режиссер и художественный руководитель Камерного театра и Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков провел творческий вечер, на котором подвел итоги своей деятельности за 30 лет.

Приглашенные гости — попечители и друзья театра, культурные деятели, верные зрители Камерного театра — устроили флешмоб. Каждый пришел в черно-белой футболке с портретом режиссера и надписью «100% Бычков», отсылавший к последнему крупному проекту Михаила Владимировича — документальному спектаклю «100% Воронеж». По аналогии со спектаклем устроили и голосование в зрительном зале. Старожил воронежской культуры Бронислав Табачников задавал публике простые и сложные вопросы, а те поднимали цветные таблички в ответ. «Считаете ли вы, что спектакли должны вызывать однозначный отклик?» «Считаете ли вы, что Платоновскому фестивалю нужны иные векторы развития?» «Нет!» — единогласно отвечал зал. «Готовы ли вы еще потерпеть деятельность Михаила Бычкова в Воронеже?» Ответом послужили бурные аплодисменты.

Воронеж «терпит» деятельность Бычкова уже 30 лет. В 1988 году он полностью изменил работу терпевшего кризис воронежского ТЮЗа, стал один за одним готовить спектакли, разорвавшие шаблоны провинциальной публике о театре, и даже провел фестиваль театров юных зрителей под названием «Воронеж 90». Из ТЮЗа он скоро ушел, потому что «придумывать продукцию, которая была бы востребована покупателями, чтобы работники предприятия кормили свои семьи, просто не мог».

Дальше было открытие «театра мечты» в уютном зале ДК Железнодорожников и легендарные постановки «Береника», «Каин», первая «Золотая Маска» в Воронеже за спектакль «Дядюшкин сон», долгожданное строительство собственного театра и, конечно, Платоновский фестиваль — не менее важное для Бычкова детище, чем Камерный театр. Не задеть тему судьбы фестиваля герой вечера просто не мог.

«Мне казалось, что будет интересно сделать фестиваль для города — не для театралов, профессионалов и критиков. Фестиваль, который был бы городским культурным событием, соединяющим театр, музыку, изобразительное искусство и литературу. С этим проектом я пришел к Алексею Васильевичу Гордееву , который его поддержал. За сутки правительство области выпустило постановление, за неделю нашлось помещение для дирекции. В рекордные сроки сделали фестиваль. Сегодня я столько читаю гадких вещей о себе, столько слышу разговорах о каких-то денежных потоках, на которых я сижу, столько по этому поводу потерял здоровья и нервов. То, что получилось, — это чудо, на котором не было украдено ни одного рубля, за которое люди получают обычную бюджетную зарплату. Нам доставляло огромное удовольствие делать этот фестиваль, выжимая максимум из того бюджета, что был в наших руках. Мы вели переговоры, договаривались о всевозможных скидках, уступках, компромиссах, чтобы воронежская публика увидела лучшие образцы мирового искусства. И они оказались по сердцу воронежцам».

«Главное, что мне удалось за эти годы, как мне кажется, — это остаться самим собой, — сказал Михаил Бычков, подводя итог. — Это важно — быть собой, следовать тому, чему тебя научили папа и мама, твои учителя, товарищи. Тому, что ты считаешь правильным в жизни, в искусстве. Я, как могу, стараюсь. Мне кажется, что мне удается оставаться таким, какой я есть, — Михаилом Бычковым. Надеюсь еще какое-то время быть с вами вместе».