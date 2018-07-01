Даррен Аронофски и Покрас Лампас расписали стену в «Клубе»

Известный режиссер Даррен Аронофски и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» каллиграф Покрас Лампас расписали стену в клубе «Клуб». Об этом с своем Instagram сообщила балерина Анастасия Шевцова.

Накануне мистер Аронофски сфотографировался с Георгием Тычиныским в Tartarbar. «Мистер Даррен Аронофски сегодня осчастливил нас своим визитом», — написал управляющий бара в своем Instagram.

До этого Аронофски побывал в Москве и посмотрел балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова . Свое восхищение постановкой он выразил в социальных сетях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.