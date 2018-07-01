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Даррен Аронофски и Покрас Лампас расписали стену в «Клубе»
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Даррен Аронофски и Покрас Лампас расписали стену в «Клубе» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Известный режиссер Даррен Аронофски и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» каллиграф Покрас Лампас расписали стену в клубе «Клуб». Об этом с своем Instagram сообщила балерина Анастасия Шевцова.
Накануне мистер Аронофски сфотографировался с Георгием Тычиныским в Tartarbar. «Мистер Даррен Аронофски сегодня осчастливил нас своим визитом», — написал управляющий бара в своем Instagram.
До этого Аронофски побывал в Москве и посмотрел балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Свое восхищение постановкой он выразил в социальных сетях.
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