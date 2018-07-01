Ещё
В Архангельске организовали фан-зону для поддержки российской сборной в матче с испанцами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

В Архангельске организовали фан-зону для поддержки российской сборной в матче с испанцами 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Первую в городе официальную фан-зону для просмотра матча одной восьмой финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании организовали в центре Архангельска. Как сообщил ТАСС глава администрации города Игорь Годзиш, это совместный проект городских властей, областного театра драмы и бизнес-сообщества.
"Властями города совместно с театром драмы было решено организовать официальную фан-зону в центре города перед зданием театра для болельщиков Архангельска. С экраном 3 на 5 м помогли представители бизнес-сообщества города", — сказал ТАСС Годзиш.
В фан-зоне оборудованы трибуны, работают торговые точки, организованы фотозоны, функционирует интерактивная площадка, где каждый желающий может забить гол. «Если идея горожанам понравится, мы будем использовать ее и дальше. Например, для просмотра финала чемпионата мира», — сказал Годзиш.
ТАСС: последние новости
Александринский театр завершит сезон последним показом спектакля Валерия Фокина "Ревизор" Показ спектаклей планируют возобновить в Музее семьи императора Николая II в Тобольске Около 2 тыс. человек посетили уличный арт-фестиваль в Кемерове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: из какого фильма этот персонаж
Тест: помните ли вы фильм «Берегись автомобиля»5
Подмены, которые почти никто не заметил2
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»28
С кого рисовали героев Диснея2
Видео
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
06:17
Звезды, покинувшие нас слишком рано
Кино
14:14
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Кино
08:38
Что зрители не знают о своём любимце
Кино
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Кино С детьми
03:55
Названа лучшая песня века
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение