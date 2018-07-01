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«Собака-Закрывака»: Сергей Лазарев примерил необычную роль на закрытии театрального сезона
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«Собака-Закрывака»: Сергей Лазарев примерил необычную роль на закрытии театрального сезона 

Passion.ru 51 минуту назад
Фото: Passion.ru
Минувшим вечером в театре имени А. С. Пушкина состоялось торжественное закрытие 68-го театрального сезона.
Сергей Лазарев не только популярный певец, но и театральный актер. 35-летний артист играет в нескольких спектаклях из репертуара Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Накануне в театре состоялось торжественное закрытие 68-го театрального сезона, в честь которого Лазарев устроил невероятный сюрприз для коллег. «Моя звездная роль вчера на капустнике В театре им. Пушкина в честь закрытия 68 театрального сезона. В тайне от всего театра я нарядился в костюм „Собаки-Закрываки“ и в течении 40 минут вместе с ХудРуком театра Евгением Писаревым награждал особо отличившихся актеров и работников театра… все было весело и с юмором! И в финале, когда я снял голову собаки и все увидели меня— был разрыв😂😂😂 в театре им. Пушкина Лучшая труппа и самая классная атмосфера! ❤️ p. s. В костюме было таааак жарко, я чуть не задохнулся!😂 бедные аниматоры, кто работает в таких на праздниках!» — поделился впечатлениями Сергей.
«Всегда на позитиве) так держать)», «Сергей, какой Вы молодец!Умеете посмеяться над собой, смотрите на этот мир с улыбкой (каков бы он ни был), радуете людей своим позитивом!», «А у меня тоже был разрыв, когда я это увидела. Потом долго истерически хохотала. На N-тур надо этот костюм) Будет фуррор», «Вам костюм очень идёт!», «Да, вы АРТИСТ с большой буквы!А костюмчик вам очень идет!» — прокомментировали запись подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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