Боярский забыл слова на сцене, узнав о победе РФ над Испанией в ЧМ-2018

1 июля на московском стадионе «Лужники» сборная Россия одолела Испанию, тем самым впервые в истории обеспечив себе прохождение в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

ТАСС. — Я забыл текст на сцене. Спектакль начинался в семь часов. Я пришел в театр в три, чтобы приготовиться… И с пяти часов сидел, смотрел матч… тут мне нужно выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: «Наши выиграли»… Я онемел, мне нужно было говорить реплику, а я уже ничего не соображаю, — цитирует Михаила Боярского

Ранее Пятый канал публиковал подробную статистику футбольного сражения России и Испании в Москве.

Мы — в четвертьфинале! Болеем за наших!