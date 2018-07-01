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Боярский забыл слова на сцене, узнав о победе РФ над Испанией в ЧМ-2018
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Боярский забыл слова на сцене, узнав о победе РФ над Испанией в ЧМ-2018 

Пятый канал 4 минуты назад
Фото: Пятый канал
1 июля на московском стадионе «Лужники» сборная Россия одолела Испанию, тем самым впервые в истории обеспечив себе прохождение в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
— Я забыл текст на сцене. Спектакль начинался в семь часов. Я пришел в театр в три, чтобы приготовиться… И с пяти часов сидел, смотрел матч… тут мне нужно выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: «Наши выиграли»… Я онемел, мне нужно было говорить реплику, а я уже ничего не соображаю, — цитирует Михаила Боярского ТАСС.
Ранее Пятый канал публиковал подробную статистику футбольного сражения России и Испании в Москве.
Мы — в четвертьфинале! Болеем за наших!
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