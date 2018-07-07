В Москве опоили и ограбили корреспондента BBC

В Москве ограбили корреспондента телекомпании BBC, который приехал в Россию освещать чемпионат мира по футболу, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июля в Москве. 44-летний футбольный обозреватель BBC взял такси, где ему предложили кофе. Выпив напиток, корреспондент потерял сознание и очнулся у станции метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. После происшествия он обратился в полицию.

Подозреваемый задержан. На данный момент разыскивается соучастник преступления. Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба составляет одну тысячу фунтов (83 тысячи рублей).

В телекомпании рассказали, что их сотрудник в порядке и продолжает работу.