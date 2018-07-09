Видео: Apple снял остросюжетную рекламу сканера Face ID

Рекламный ролик от корпорации Apple набирает популярность в сети. Всего за сутки его просмотрели больше миллиона пользователей Youtube. В нем обыгрывается ситуация, где главный герой вынужден отвечать на каверзные вопросы ведущего под шум и волнение зрительского зала. Уже в финале его просят назвать пароль для банковского приложения, который мужчина придумал за завтраком.

Викторина превращается в тяжкое испытание, а многочисленные свидетели начинают надсмехаться над несчастным. От стресса мужнина никак не может назвать простую комбинацию и судорожно хватает свой iPhone X. Тут ему на помощь приходит технология Face ID, которая «запоминает» лица владельцев и автоматически вставляет пароль в требуемое поле.

— Ваше лицо — ваш пароль, — гласит финальная заставка.

Ожидается, что этот слоган станет частью новой рекламой кампании для продуктов «яблочной» корпорации. В социальных сетях короткометражку встретили хорошими отзывами и попросили Apple чаще радовать такими качественными промо.

Ранее Пятый канал рассказывал, как дешевые китайские смартфоны шпионят за своими владельцами.