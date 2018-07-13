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На финал ЧМ-2018 прибудут более десяти иностранных президентов
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На финал ЧМ-2018 прибудут более десяти иностранных президентов 

Газета.Ru 23 часа назад
Финал чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более десяти иностранных лидеров, сообщает ТАСС.
"Много иностранных гостей будет присутствовать на этом матче: где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран", — помощник президента Юрий Ушаков.
Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале турнира, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что Путин проведет встречи с лидерами Палестины, Габона, Судана, Молдавии, Венгрии, Катара, Франции и Хорватии.
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