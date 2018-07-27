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Бутман рассказал о спектакле «Онегин-Блюз»
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Бутман рассказал о спектакле «Онегин-Блюз» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Спектакль «Онегин-Блюз», который покажут в рамках IX Sochi Jazz Festival объединяет в себе джаз, поэзию и театр, так организаторы фестиваля попытаются расширить аудиторию и убить одним выстрелом трех зайцев, рассказал РИА Новости народный артист России, президент Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.
Ранее сообщалось, что ироническую драму по мотивам пушкинского романа в стихах «Онегин-Блюз» с Игорем Бутманом и Алексеем Гуськовым в главных ролях покажут 3 августа на сцене Зимнего театра в Сочи в рамках IX Международного фестиваля Sochi Jazz Festival.
"Сейчас многие музыканты делают такие спектакли — с живой музыкой. Мы встретились с Алексеем Гуськовым, он предложил вот такую идею, которая я с радостью поддержал. И, конечно, сразу же согласился пойти на такой интересный эксперимент", — рассказал Бутман.
"Спектакль уже был представлен в Москве и Санкт-Петербурге. Потом мы решили показать его на джаз-фестивале в Сочи. Все-таки Зимний театр является, в первую очередь, театральной площадкой. А в спектакле как раз объединены и джаз, и поэзия, и театр. Так мы пытаемся расширить нашу аудиторию, которая откроет для себя нечто новое. Джазмены откроют для себя Пушкина, зрители поэзии откроют для себя джаз. Стараемся убить одним выстрелом трех зайцев (смеётся)", — добавил артист.
Девятый фестиваль Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи с 2 по 5 августа. В эти дни курорт ждет музыкальный парад во главе с Игорем Бутманом, выступления известных артистов на сценах Зимнего театра и концертного зала «Фестивальный», творческие встречи и джем-сейшены под открытым небом.
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