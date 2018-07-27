Ещё
Префект Восточного округа Всеволод Тимофеев встретился с жителями в районе Гольяново
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Префект Восточного округа Всеволод Тимофеев встретился с жителями в районе Гольяново 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Во встрече участвовали муниципальные депутаты, главы управ районов, заместители префекта, руководители учреждений, организаций и предприятий района.
Встречу открыл глава управы района Гольяново Игорь Горбатенко. Он рассказал, что уже сделано в районе и что планируется сделать в 2018 году.
— Продолжится работа по реконструкции контейнерных площадок по 114 адресам, весной в рамках акции «Миллион деревьев» посажено 20 деревьев и более 878 кустарников, осенью будет высажено еще 32 дерева и 530 кустарников, в текущем году на дворовых территориях, требующих дополнительного освещения, будут установлено 90 опор освещения, — рассказал глава района.
Всего префекту и его заместителям было задано более 20 вопросов, касающихся проекта «Московского долголетия», посадки деревьев, благоустройства и досуговой деятельности.
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца15
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы9
Ляпы в советских мультиках14
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли3
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение