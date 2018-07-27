Префект Восточного округа Всеволод Тимофеев встретился с жителями в районе Гольяново

Во встрече участвовали муниципальные депутаты, главы управ районов, заместители префекта, руководители учреждений, организаций и предприятий района.

Встречу открыл глава управы района Гольяново Игорь Горбатенко . Он рассказал, что уже сделано в районе и что планируется сделать в 2018 году.

— Продолжится работа по реконструкции контейнерных площадок по 114 адресам, весной в рамках акции «Миллион деревьев» посажено 20 деревьев и более 878 кустарников, осенью будет высажено еще 32 дерева и 530 кустарников, в текущем году на дворовых территориях, требующих дополнительного освещения, будут установлено 90 опор освещения, — рассказал глава района.

Всего префекту и его заместителям было задано более 20 вопросов, касающихся проекта «Московского долголетия», посадки деревьев, благоустройства и досуговой деятельности.