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20 млн руб потратят на благоустройство парка культуры и отдыха в Чехове
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20 млн руб потратят на благоустройство парка культуры и отдыха в Чехове 

РИАМО 26 июля 2018
Фото: РИАМО
Стоимость работ по благоустройству исторической зоны парка культуры и отдыха в подмосковном Чехове, которые проведут в 2018 году, составит 20 миллионов рублей, в 2018-м также планируют провести реставрацию в музее-заповеднике «Мелихово», сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Марина Кононова.
«В 2018 году в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» будут проведены работы по благоустройству исторической зоны парка культуры и отдыха. Стоимость проекта — 20 миллионов рублей. Половина из них выделена из областного бюджета, остальные 10 − из местного», — сказала Кононова.
Также, по словам главы городского округа, министерством культуры Московской области с июля по декабрь 2018 года запланированы ремонтно-реставрационные работы в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» и музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское».
Проект «Парки Подмосковья» стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 почти до сотни, из которых 20 созданы практически с нуля: парк «Покровский» в Хотькове, парк культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной в Одинцове, парк «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде, парк «Ивановские Пруды» в Красногорске, парк «Фабричный пруд» в Реутове, парк «Сестрорецкий» в Клину, парк в Шаховской.
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