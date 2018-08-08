Радикалы сорвали выступление писательницы Алексиевич в Одессе

В Одессе отменено выступление лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич , намеченное на среду, 8 августа. Причиной стали угрозы, которые поступали организаторам открытой лекции белорусской писательницы, родившейся в украинском Ивано-Франковске, сообщает одесское издание «Таймер».

Хотя Алексиевич нередко публично поддерживала Украину в конфликте на востоке страны, ранее ее внесли в список неугодных персон на печально известном сайте «Миротворец». Как выяснилось, писательнице не простили фразу об украинских карателях, произнесенную однажды во время выступления в США.

"Каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине", — заявила лауреат Нобелевской премии.

По всей видимости, именно из-за этой фразы радикалы и не позволили Алексиевич выступить в Одессе, выступив с угрозами в адрес организаторов ее лекции.