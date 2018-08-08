Ещё
Радикалы сорвали выступление писательницы Алексиевич в Одессе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
Приключение, Семейный
Купить билет

Радикалы сорвали выступление писательницы Алексиевич в Одессе 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Одессе отменено выступление лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, намеченное на среду, 8 августа. Причиной стали угрозы, которые поступали организаторам открытой лекции белорусской писательницы, родившейся в украинском Ивано-Франковске, сообщает одесское издание «Таймер».
Хотя Алексиевич нередко публично поддерживала Украину в конфликте на востоке страны, ранее ее внесли в список неугодных персон на печально известном сайте «Миротворец». Как выяснилось, писательнице не простили фразу об украинских карателях, произнесенную однажды во время выступления в США.
"Каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине", — заявила лауреат Нобелевской премии.
По всей видимости, именно из-за этой фразы радикалы и не позволили Алексиевич выступить в Одессе, выступив с угрозами в адрес организаторов ее лекции.
Российская Газета: последние новости
Путин призвал не затягивать с созданием культурного пространства в Крыму Кшиштоф Пендерецкий приехал в Москву премьеру "Страсти по Луке" В музее Волгограда появился робот-гид
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые занимались сексом на съемках10
Тайные смыслы советских мультиков37
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице8
Тайные факты о мультиках детства
Повар превращает арбуз в стейк за четыре дня1
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
05:40
Тайные факты о мультиках детства
С детьми
03:30
Кинг-Конг и чудеса анимации
Кино
08:00
Ставшие знаковыми мультики Disney
С детьми
05:06
Киноляпы, украсившие фильмы
Кино
02:59
Кто перешел дорогу Гурченко
Кино
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение