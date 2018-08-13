Пушков прокомментировал заявление Вайкуле по Крыму 

Заявление певицы Лаймы Вайкуле о нежелании выступать в Крыму продолжают комментировать российские политики и деятели культуры. Так, например, член Совета Федерации Алексей Пушков назвал слова певицы «ахинеей».
"Насчет «запрета» гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует, — написал сенатор в своем Twitter. — Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в том числе Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная"
Ранее на высказывания Вайкуле отреагировали актер Станислав Садальский, продюсер Иосиф Пригожин, певец Олег Газманов и многие другие.