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Новости культуры: В театре Херсона торжественно открыли туалет
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Новости культуры: В театре Херсона торжественно открыли туалет 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Украина.ру.
В областном академическом музыкально-драматическом театре Херсона торжественно открыли туалет. Церемония открытия прошла со всей возможной помпезностью. На фотографиях с мероприятия видно, что на него собралось множество людей. Не обошлось и без перерезания красной ленточки. Пользователей соцсетей расстроило, что она мероприятий не присутствовал Петр Порошенко ⠀ #порошенко #президент #церемония #отрытие #церемонияоткрытия #церемония_открытия #туалет #мероприятие #город #херсон #драма #выступление #безнес #успех #секрет #ленточка #твиттер #мужчина #женщина #женщины #бизнесмен #праздник #ура #красный #новости #украина #киев #украинцы
Публикация от Украина.ру (@ukrainaru) 17 Авг 2018 в 6:11 PDT  Церемония открытия прошла со всей возможной помпезностью. На фотографиях с мероприятия видно, что на него собралось множество людей. Не обошлось и без перерезания красной ленточки.
Пользователей соцсетей расстроило, что она мероприятий не присутствовал Петр Порошенко.
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