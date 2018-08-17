Новости культуры: В театре Херсона торжественно открыли туалет

Об этом сообщает Украина.ру.

В областном академическом музыкально-драматическом театре Херсона торжественно открыли туалет. Церемония открытия прошла со всей возможной помпезностью. На фотографиях с мероприятия видно, что на него собралось множество людей. Не обошлось и без перерезания красной ленточки. Пользователей соцсетей расстроило, что она мероприятий не присутствовал Петр Порошенко ⠀ #порошенко #президент #церемония #отрытие #церемонияоткрытия #церемония_открытия #туалет #мероприятие #город #херсон #драма #выступление #безнес #успех #секрет #ленточка #твиттер #мужчина #женщина #женщины #бизнесмен #праздник #ура #красный #новости #украина #киев #украинцы

Публикация от Украина.ру (@ukrainaru) 17 Авг 2018 в 6:11 PDT Церемония открытия прошла со всей возможной помпезностью. На фотографиях с мероприятия видно, что на него собралось множество людей. Не обошлось и без перерезания красной ленточки.

Пользователей соцсетей расстроило, что она мероприятий не присутствовал Петр Порошенко.