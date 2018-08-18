Медведев отметил «замечательный голос» и «яркий артистический талант» Бэлы Руденко

Медведев отметил замечательный голос и яркий артистический талант Руденко, которые покорили сердца миллионов поклонников, а также прославили ее по всему миру.

"Своим мастерством Вы раскрываете все интеллектуальное и эмоциональное богатство классических шедевров", — заявил Медведев.

Он добавил, что Руденко является талантливым педагогом, который передает секреты своего мастерства молодым исполнителям.