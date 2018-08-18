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Медведев отметил «замечательный голос» и «яркий артистический талант» Бэлы Руденко
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Медведев отметил «замечательный голос» и «яркий артистический талант» Бэлы Руденко 

Газета.Ru 3 часа назад
Российский премьер Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму с 85-летним юбилеем оперную певицу Бэлу Руденко. Ее текст размещен на сайте кабмина.
Медведев отметил замечательный голос и яркий артистический талант Руденко, которые покорили сердца миллионов поклонников, а также прославили ее по всему миру.
"Своим мастерством Вы раскрываете все интеллектуальное и эмоциональное богатство классических шедевров", — заявил Медведев.
Он добавил, что Руденко является талантливым педагогом, который передает секреты своего мастерства молодым исполнителям.
Ранее Медведев поздравил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову с юбилеем.
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