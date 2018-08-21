Чем на самом деле занималась Матильда Ксешинская

Имя известной русской балерины Матильды Кшесинской всегда окутывал шлейф сплетен, домыслов, скандалов и интриг. Матильда родилась в небогатой семье актеров Мариинского театра. Благодаря исключительной силе воли, целеустремленности и трудолюбию, вкупе с талантом, она смогла стать одной из наиболее блистательных балерин своего времени.

После окончания Императорского театрального училища была принята в труппу Мариинского театра. На счету балерины множество блистательных ролей, порой специально написанных для нее. Матильда танцевала на императорской сцене около 30 лет и попала на самый верх балетной иерархии, получив титул примы-балерины Императорских театров.

Высокие покровители

Во все годы ее блестящей карьеры ей сопутствовало покровительство членов семьи Романовых, в близких отношениях с которыми она состояла. Еще выпускницей Императорского театрального училища, она познакомилась с цесаревичем Николаем. Об их встречах и общении есть упоминание в дневниках и Матильды, которые хранятся в фондах Театрального музея им. Бахрушина, и самого Николая Александровича.. Какие-либо встречи молодых людей прекратились после помолвки будущего императора с принцессой Алисой Гессенской. Но интересны другие, более поздние, страницы истории и жизни этой влиятельной женщины.

Самая богатая женщина царской России

Не талант и профессионализм сделали ее самой богатой женщиной аристократической России. Роскошные украшения, шикарная дача в Стрельне с участком в 10 га и собственной электростанцией, особняк с оранжереями в Петербурге, две виллы на Лазурном берегу — все это не могли подарить ей ни титулованные покровители, ни принести честный и кропотливый труд артистки театра.

Влияние и связи Кшесинской позволяли ей участвовать в делах, выходящие далеко за рамки интересов русского балета. Она умела не только крутить 32 фуэте, которые тут же была готова повторить на бис. Матильда распоряжалась большими деньгами, участвуя в крупных сделках в сфере производства и закупок артиллерийских снарядов и орудий.

Историк Александр Борисович Широкорад отмечает, что Кшесинская была одной из акционеров Путиловского завода — на тот момент единственного частного военного завода страны. А тот, в свою очередь, приносил немалые доходы своим владельцам.

Коррупция на Путиловском заводе

За роскошь балерины платила русская армия. Не без ее участия Россия раз за разом отказывалась от лучших в мире немецких орудий в пользу несовершенных французских.

В 1905 году гражданский муж Матильды Сергей Михайлович Романов стал начальником Главного артиллерийского управления и членом Совета государственной обороны и начал распоряжаться всеми военными закупками. Матильда приобретает акции Путиловского завода и стала совладелицей предприятия вместе с банкиром Вышнеградским и промышленником Путиловым.

Таким образом, была построена простая, но крайне прибыльная коррупционная схема, позволявшая получать миллионные доходы. Монопольный приоритет отдавался фирме Шнейдера. Подробно об этом рассказывает писатель и историк Александр Борисович Широкорад в своей книге «Тайны российской артиллерии».

Артиллерийский балет

Проанализировав неудачи российского оружия в годы русско-японской войны, военное руководство понимало необходимость в перевооружении артиллерии. Однако уже после 1895 года российская артиллерия становится зависимой от французских производителей. И современные мощные немецкие пушки Круппа не выигрывают ни одного конкурса по закупкам вооружения. Именно на конкурсном этапе начинала работать вышеописанная коррупционная схема.

Предпочтение раз за разом отдавалось менее совершенному, более тяжелому оружию производства французской фирмы Шнейдера. Который в свою очередь выставлял условием работу с тем самым Путиловским заводом, акционером которого и являлась Матильда Кшесинская.

В итоге многолетней работы этой схемы, русская армия осталась без необходимого тяжелого вооружения накануне первой мировой войны. Тяжелые пушки пришлось спешно приобретать у Антанты втридорога, тем самым еще и увеличивая долги царской России.

Таким образом, Матильда влияла на артиллерийские дела, участвуя в распределении заказов, получая свои миллионы. Упоминает об этом влиянии Кшесинской в своих мемуарах «Крушение империи» и Николай Васильевич Родзянко, бывший председателем Государственной Думы Российской империи 3 и 4 созыва.

Талант и обаяние привлекали к этой женщине могущественных покровителей. А заработанные миллионы позволили ей безбедно жить даже после потери имущества в 1917 году. Она вовремя смогла покинуть страну и поселиться на своей французской вилле на Лазурном берегу.